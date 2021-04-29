Бишкек, 29 апреля 2021, 16:45 — REGNUM Представители МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры, сообщает 29 апреля портал 24. kg со ссылкой на главу МИД Киргизии Руслана Казакбаева.
По его словам, переговоры ведутся по вопросу локализации конфликта на границе двух республик.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнула перестрелка, распространившаяся на участки трех погранзастав.
Обе стороны уже пустили в ход легкую бронетехнику, подтягивают танки и тяжелое вооружение.
Уже известно о гибели одного гражданина Киргизии.
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