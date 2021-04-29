Нью-Йорк, США, , 16:23 — REGNUM Энтузиаст под ником Shtivi разработал модификацию для игры Red Dead Redemption 2 (RDR 2), которая позволяет вызывать на дуэль почти любого NPC (неигрового персонажа). Об этом 29 апреля сообщает портал PCGamesN.

Как отмечает сам автор модификации, с её помощью можно вызвать на дуэль только тех персонажей, у которых есть пистолет. Скачать необычный мод можно бесплатно на сайте Nexus Mods.

Red Dead Redemption 2 — это приключенческая экшен-игра, события которой разворачиваются на Диком Западе. Она была удостоена множества наград и тепло принята геймерами.

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