Киев, , 15:57 — REGNUM Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски на заводах «Ленинская кузница» (переименован в «Кузница на Рыбальском») и «Богдан Моторс». Об этом сообщила 29 апреля пресс-служба ГБР.

По словам правоохранителей, оба предприятия заключили в 2015—2019 годах договоры с минобороны Украины, согласно которым должны были поставить ВСУ военные автомобили и оборудование, а также провести обслуживание агрегатов военных кораблей.

В ГБР считают, что цены на товары и услуги, предусмотренные контрактами, были необоснованно завышены, а ВСУ в итоге получили некачественную продукцию.

«Указанные следственные действия связаны с предоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации. Цель обысков достигнута», — сказали в ГБР.

Напомним, «Кузница на Рыбальском» до недавнего времени принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко, а «Богдан Моторс» принадлежит его бизнес-партнёру Олегу Свинарчуку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провальной борьбе с пандемией на Украине.

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