Киев, , 06:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за неготовность украинских медслужб к борьбе с пандемией, заявил бывший глава страны Петр Порошенко 27 апреля в ходе заседания Рады.

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Он считает, что Зеленский виновен в срыве тестирования от коронавируса, сбоях в поставках вакцин от COVID-19 и отсутствии средств эпидемиологической защиты у медиков.

«Вина за срыв тестирования — ответственность на Зеленском! Неготовность больниц, отсутствующая защита врачей, несвоевременное подписание контрактов на вакцины — ответственность на Зеленском!» — полагает экс-глава Украины.

Порошенко призвал депутатов Рады поддержать постановление, представленное его фракцией «Европейская солидарность» и касающееся мер по противодействию коронавирусной инфекции. Предложение было одобрено двумя другими фракциями украинского парламента — «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Батькивщина», но не набрало достаточного для принятия количества голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Петр Порошенко потребовал от правительства Украины отчитаться по поводу использования вакцины от COVID-19 американской фармкомпании Pfizer.

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