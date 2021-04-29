Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Движение автобусов и специального транспорта по мосту-дублёру на улице Малиновского в Ростове-на-Дону возобновят 30 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Считаю этот инфраструктурный объект городского значения губернаторским, ведь в течение долгого времени к мосту на улице Малиновского было приковано внимание жителей Ростовской области. Дорожники двигаются вперёд с учётом задачи — завершить реконструкцию в текущем году», — отметил Голубев.

Утверждена реверсивная схема движения городского общественного транспорта и 16 региональных маршрутов.

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