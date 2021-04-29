Казань, , 15:14 — REGNUM В Татарии за прошлые сутки провели 7891 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Всего, по информации на 29 апреля, осуществили 2 371 277 тестирований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Исследования на коронавирус проводятся в 21 лаборатории, из которых 14 — государственные, шесть частных лабораторий, еще одна — для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Также сдать тест на COVID-19 можно по прилету в казанском аэропорту.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, на 29 апреля выявлено 20 417 случаев инфицирования. Выздоровели за все время 17 499 пациентов, за сутки выписались 44 человека. Всего произошло 458 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2.

Читайте также: В Татарии за сутки подтвердили 38 случаев заражения коронавирусом