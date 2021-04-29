Скопье, , 18:56 — REGNUM «Идея Европейских Балкан исчезнет, если в этом году также не будет достигнут прогресс на пути интеграции стран Западных Балкан в Европейский союз», — так заявил 28 апреля заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам и бывший глава МИД страны Никола Димитров.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Димитров отметил, что Македония стала первой страной региона, подписавшей соглашение о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом. Это произошло 20 лет назад — даже Хорватия подписала его уже после. Теперь та же Хорватия уже восемь лет как является членом ЕС, а Северная Македония даже не начала переговоры о вступлении.

Никола Димитров, заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам «Со всеми нашими грехами и несовершенствами, мы движемся вперед, как вчера показал отчет Freedom House. Мы решили очень сложную проблему, и если ЕС не признает этого, и наши соседи тоже, то будущее европейских Балкан исчезнет. Мы все меньше будем способны убедить наших граждан, что это реально и реализуемо, и что нужно верить словам, декларациям и решениям стран-членов».

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