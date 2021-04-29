Москва, , 15:02 — REGNUM Бабушкинский суд Москвы 29 апреля оставил без изменений приговор блогеру Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд рассматривал апелляционную жалобу адвокатов. Судья заявила, что приговор мирового суда решено оставить без изменений, а жалобы защиты — без удовлетворения. Приговор в отношении Алексея Навального вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой суд Бабушкинского суда Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии на территории Владимирской области.

Ранее стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Алексея Навального.