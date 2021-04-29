Москва, , 15:02 — REGNUM Франция была и остается одним из ключевых партнеров России в экономике, заявил 29 апреля президент России Владимир Путин.

«Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное», — сказал глава государства на онлайн-встрече с представителями деловых кругов Франции.

Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у РФ минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, $13 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Путин заявил, что даже на фоне кризисного периода и сложной политической обстановки в мире французские компании относятся с большим интересом к капиталовложениям в Россию.

«Мы ценим, что в условиях сложной экономической конъюнктуры французские компании, работающие в России, не снижают своей активности», — сказал Путин.