Москва, 29 апреля 2021, 15:02 — REGNUM Франция была и остается одним из ключевых партнеров России в экономике, заявил 29 апреля президент России Владимир Путин.
Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у РФ минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, $13 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Путин заявил, что даже на фоне кризисного периода и сложной политической обстановки в мире французские компании относятся с большим интересом к капиталовложениям в Россию.