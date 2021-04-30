Ватикан, 30 апреля, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Кажется сомнительным, что действия России в отношении Украины проводились с целью проверить реакцию президента США Джо Байдена, высказал мнение польский политолог Кшиштоф Кавенцкий в беседе с Nasz dziennik. Между тем именно эта теория пользуется широкой популярностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт, последовавший за «аннексией» Крыма, не тот фактор, который особенно давит на отношения Вашингтона и Москвы. Главная проблема для США — далеко не в Крыме, а в глобальном соперничестве между США и Китаем, и Россия очень важна в этой борьбе. Это известно всем сторонам.

Путин, в свою очередь, последовательно реализует цель российской политики: поддерживать протекторат над Украиной и Белоруссией, считает Кавенецкий. Он полагает, что отношения с Польшей могут стать ключом к переориентации политики Москвы. Тем более, что нормализация этих отношений — в интересах и этих двух стран, и всей Восточной Европы. Но чтобы диалог пришел в приемлемое русло, считает политолог, России нужно признать Польшу суверенной страной с правом на собственную внешнюю политику.

О чем еще пишет мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Правила избрания пап Римских грозят Ватикану катастрофой».