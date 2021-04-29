Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM «Северный поток — 2» является проектом, в котором стратегически заинтересованы страны Евросоюза. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин с представителями деловых кругов Франции.

«К сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть ещё раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — заявил Путин.

По его словам, критика проекта связана прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке.

«Используют всякие различные политические силы, которые считают, что электричество берётся прямо из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдаётся в подробности», — отметил президент.

«У нас, знаете, был такой писатель, классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж — генерал, который в лесу оказался. Он посылал денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. Вот, по-моему, некоторые политические силы считают, что электричество берётся просто из розетки», — подчеркнул он.