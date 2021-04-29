Мадрид, , 14:54 — REGNUM В пятницу, 30 апреля, в Испанию доставят тела двух убитых в Буркина-Фасо испанских журналистов Давида Бериаина и Роберто Фрайле. Об этом 29 апреля рассказала на брифинге испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.

«Правительство с самого начала задействовало механизм, чтобы вернуть на родину тела Давида Бериаина и Роберто Фрайле как можно скорее, чтобы их семьи могли с ними попрощаться. Если всё будет хорошо, их тела будут доставлены завтра, в пятницу, в 09:00 в Испанию», — сказала она.

При этом глава МИД Испании уточнила, что власти африканской страны продолжат расследование гибели журналистов для того, чтобы определить «как это случилось и кто стоит за этим».

Напомним, 27 апреля стало известно, что в Буркина-Фасо погибли двое ранее похищенных испанских журналистов.