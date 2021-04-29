Москва, , 14:28 — REGNUM В расположение сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира не вызван ни один игрок омского «Авангарда». Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат».

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что состав сборной России пополнят пять хоккеистов московского ЦСКА — Павел Карнаухов, Максим Мамин, Константин Окулов, Антон Слепышев и Максим Шалунов.

При этом из-за травмы не был вызван защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Напомним, «Авангард» выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии ЦСКА со счётом 4:2.

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