Вашингтон, , 14:22 — REGNUM По меньшей мере два инцидента с чиновниками, якобы похожие на атаки против американских военных с помощью «направленной энергии», расследуют в США. Об этом сообщает 29 апреля телеканал CNN.

Так, в ноябре 2020 года один из чиновников Совета национальной безопасности США почувствовал тошноту, когда находился возле лужайки Эллипс у Белого дома. Второй случай произошёл в 2019 году в штате Вирджиния с сотрудником Белого дома. У него появились такие же симптомы во время прогулки с собакой.

Министерство обороны и федеральные агентства пока не выяснили, что именно произошло с госслужащими, но их настораживает то, что оба случая связаны с администрацией президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились утверждения о воздействии «направленной энергии» на американских военных в Сирии, что якобы привело к появлению у нескольких человек «симптомов гриппа». Американская газета Politico отмечает, что речь идёт о воздействии высококонцентрированной электромагнитной энергией.

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