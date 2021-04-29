Петрозаводск, 29 апреля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Республике Карелия не останавливается. На майских праздниках прививку можно будет сделать в 32 стационарных и 45 мобильных пунктах вакцинации. Об этом 29 апреля сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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Так, 1 и 9 мая на площади Кирова в Петрозаводске будет работать передвижной пункт вакцинации городской поликлиники № 1. Также мобильный комплекс работает у рынка «Главный». Прививочные пункты работают в ТЦ «Тетрис», на рынке «Ягуар», в ТРК «Лотос-Плаза».

По данным на 29 апреля первым компонентом вакцины «Спутник V» в Карелии привились 64 067 жителей (90,9% от объема поступившей вакцины), вторым компонентом — 39 838 человек (56,5% от поступившей вакцины).

«По-прежнему активно вакцинируются граждане старше 60 лет — 33 821 человек (52,8% от количества вакцинированных) сделали прививку, — уточнил Охлопков. — Всего в республику поступило 70 492 дозы вакцины «Спутник V».