Астрахань, , 13:20 — REGNUM В Астраханской области 29 апреля подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 32 тыс. 803 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 276 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.