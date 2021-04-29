Астрахань, 29 апреля 2021, 13:20 — REGNUM В Астраханской области 29 апреля подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 32 тыс. 803 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 276 человек.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.