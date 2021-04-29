Сеул, , 11:35 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подвергся критике за обед с четырьмя бывшими помощниками своей администрации. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на свои источники.

По утверждению критиков, данными действиями президент нарушил общенациональный запрет на собрания пяти или более человек.

Известно, что через два дня после перестановки в кадров в правительстве, о котором было объявлено 17 апреля, глава государства пообедал в офисе с четырьмя бывшими помощниками, включая бывшего пресс-секретаря Кан Мин Сока, чтобы выразить им свою признательность за их работу.

Однако позднее один человек подал гражданскую жалобу на веб-сайте Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданскими правами о нарушении запрета на собрания пяти и более человек. В жалобе также содержалась информация о том, что действия президента неуместны и что он, напротив, должен подавать всем пример.

Между тем, в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами отметили, что президент не нарушал запрет, поскольку данный обед был официальной, а не частной встречей, попадающей под действие запрета.