Москва, , 11:10 — REGNUM В 2021 году количество бюджетных мест будет увеличено в сравнении с показателем предыдущего года. Об этом 29 апреля заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге.

«По отношению к 2020 году мы вновь увеличили количество бюджетных мест: в частности, в этом году 576 тыс. 498 студентов смогут получить высшее образование бесплатно», — заявил Фальков.

Более 73% от этого числа было направлено в регионы, указал он.

«Что касается самой приёмной кампании, то приём документов в вузы начнётся 20 июня, вторая дата значимая — это 29 июля, когда закончится приём документов, 17 августа — это уже окончательные все процедуры, связанные с зачислением в вузы», — указал министр.