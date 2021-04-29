Салехард, , 11:01 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлён до 30 июня включительно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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А именно, сохраняется рекомендация соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Запрещено проведение спортивных, публичных и иных массовых мероприятий.

При этом в День Победы допускаются возложение цветов, венков на мемориалы, и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с учётом санитарно-эпидемиологических требований.