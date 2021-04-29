Воронеж, , 10:56 — REGNUM Последний звонок для выпускников школ Воронежской области прозвенит 21 мая. Об этом 28 апреля в ходе прямого эфира в официальном паблике правительства Воронежской области в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. Праздник проведут в очном режиме, но с соблюдением эпидемиологических ограничений.

«Последний звонок будет торжественным, но с соблюдением всех норм и требований эпидемиологической безопасности. Думаю, коллеги в школах найдут правильное решение», — сказал Мосолов. Он добавил, что линейки состоятся только для выпускников, а не для всех учеников.

В 2020 году последний звонок прозвучал 25 мая, в онлайн-формате, в текущем году 24−25 мая у выпускников уже начнутся экзамены.