Махачкала, , 10:18 — REGNUM В дагестанском городе Кизилюрте избран новый мэр. Им стал экс-министр спорта республики Магомед Магомедов.

Выборы нового градоначальника прошли в ходе внеочередной сессии Собрания депутатов Кизилюрта. На суд конкурсной комиссии были представлены две кандидатуры на пост мэра — Алмаза Бекова и Магомеда Магомедова. Оба претендента преодолели определенный конкурсный порог и стали «достойными кандидатами на должность главы», сообщил председатель комиссии.

Депутаты горсовета единогласно избрали на пост главы администрации Кизилюрта бывшего министра спорта республики Магомеда Магомедова.

Напомним, прежний мэр Кизилюрта Малик Патахов проработал в должности два года. О причинах его отставки ничего не сообщалось.

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