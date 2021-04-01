Махачкала, , 14:05 — REGNUM В Дагестане назначен новый руководитель города Кизилюрта. Исполняющим обязанности мэра стал бывший министр по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов, пишет «Черновик».

По данным издания, главой минспорта Магомедов был назначен в сентябре 2012 года. На днях врио главы республики Сергей Меликов освободил его от должности по собственному желанию.

Напомним, предыдущий мэр города Кизилюрта Малик Патахов был назначен на должность 29 декабря 2018 года. Причина его замены пока не комментируется. На официальном сайте администрации города Кизилюрта информации о назначении мэром Магомеда Магомедова пока нет.

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