Сеул, , 09:45 — REGNUM В Южной Корее провели исследование на тему изменения климата в шести городах, таких как Инчхон, Пусан, Мокпхо, Сеул, Тэгу и Каннын. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, за последние 100 лет средняя температура воздуха в данных городах увеличилась на 1,6℃. В частности, в Тэгу показатель вырос на 2℃, в Сеуле — на 1,9℃, в Мокпхо — на 0,8℃.

Между тем, с повышением средней температуры воздуха в зимний сезон («зима») в Южной Корее сократилась на 22 дня до 87 дней, осенний сезон («осень») — на четыре дня, а летний сезон («лето»), напротив, увеличилось на 20 дней до 118 дней, весенний сезон — на шесть дней.