Уфа, 29 апреля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Указ о награждении посмертно орденом Пирогова волонтёра из Чишминского района Башкирии Радика Асфандиярова подписал президент России Владимир Путин. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

Uralfo.gov.ru Орден Пирогова

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Сообщается, что Радик Асфандияров был награжден посмертно за большой вклад в борьбу с коронавирусом, а также за самоотверженность, которую он проявил при исполнении профессионального долга.

Отмечается, что руководитель администрации главы региона Александр Сидякин 28 апреля вручил награду супруге волонтёра Любови Асфандияровой.

«К сожалению, несмотря на принимаемые меры, один из наших волонтёров Радик Асфандияров 17 марта скончался от последствий коронавирусной инфекции. От имени руководства республики выражаю родным и близким глубокие соболезнования», — сообщил Сидякин.

Отмечается, что Радик Асфандияров совершил свыше 100 выездов, доставляя продукты питания и лекарства больным. Воспитывал двух детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии учредили награду для волонтеров.