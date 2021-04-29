Москва, , 08:33 — REGNUM Советы, как содержать кухню чистой без бактерий, опубликованы 29 апреля пресс-службой Роспотребнадзора. Главное правило — не реже одного раза в неделю протирать дверцы, ручки шкафов, вентили кранов и холодильника, пояснили в ведомстве.

Для разных видов продуктов следует выделить разные разделочные доски и ножи. Ежедневно менять кухонные полотенца. Менять губки для мытья посуды рекомендуется не реже одного раза в неделю.

Поверхности плиты, вытяжки и столешниц должны быть без грязных подтеков и остатков пищи. Мусорное ведро нужно промывать после каждой смены мусорного мешка. Также рекомендуется постепенно учиться раздельно сортировать мусор.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека проверили продукты питания на наличие вируса SARS-CoV-2.

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