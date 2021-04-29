Кызыл, , 08:30 — REGNUM Цены на овощи в магазинах Тувы на минувшей неделе с 19 по 26 апреля показали впечатляющий рост. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, огурцы подорожали сразу на 15,29% или на 23,62 рубля и теперь стоят более 178 рублей за 1 кг.

1 кг капусты в республике теперь стоит почти 29 рублей (+8,41% или 2,24 рубля за неделю), моркови — 39,67 рубля (+4,04% или 1,54 рубля).

На этом фоне произошло некоторое снижение цен на свежие помидоры и репчатый луг (-1,26% и 0,52%). Также за неделю на 1,6% или 2,41 рубля подешевели яблоки и стоят теперь 148,5 рубля за кг. К слову яблоки в регионе стоят существенно дешевле, чем огурцы и помидоры.

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