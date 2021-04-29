Республика Судан, , 08:23 — REGNUM Утверждения о якобы приостановке реализации соглашения между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Судана не соответствуют действительности. Об этом 29 апреля заявили в посольстве РФ в Хартуме.

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В диппредставительстве подчеркнули, что «каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало».

«Вынуждены обратить внимание на то, что уважаемые российские информационные агентства, в том числе государственные, в очередной раз пустились в перепечатывание материалов со ссылками на некие однозначно непроверенные источники», — подчеркнули в дипмисии.

Подобные утверждения в посольстве назвали «от лукавого». По словам дипломатов, подобные шаги «ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры».

Напомним, 28 апреля телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил о том, что Судан заморозил соглашение о российской морской базе в Красном море. Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд опроверг эту информацию, заявив, что внешнеполитическое ведомство не получало официального подтверждения приостановки соглашения о российской военно-морской базе.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании пункта базирования ВМФ России на Красном море Россия и Судан подписали в декабре 2020 года. Ранее соответствующее предложение правительства РФ было одобрено президентом страны Владимиром Путиным. По условиям договора, в пункте смогут одновременно находиться четыре военных корабля, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».