Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул на выступлении главы Белого дома Джо Байдена перед членами Конгресса США 28 апреля. Об этом передает телеканал Fox News.

На кадрах трансляции из зала, где выступал президент, видно как Круз сидит с прикрытыми глазами с защитной маской на лице.

Напомним, 20 января 42-й президент США Билл Клинтон заснул во время церемонии инаугурации Джо Байдена.

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