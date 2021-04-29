Хабаровск, 29 апреля 2021, 07:38 — REGNUM В Хабаровске из-за аварии на электросетях центр города 29 апреля остался без электричества, пишут местные СМИ. На сайте городской мэрии официальной информации нет.
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Специалисты занимаются устранением обрывов на линии, когда будет возобновлена подача электричества, не известно.
Без света остались более двадцати улиц центра Хабаровска.
Как сообщало ИА REGNUM, более 18 тыс. человек остались без электроэнергии 27 апреля из-за снегопада в Туле и ряде других муниципалитетов региона.