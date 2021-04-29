Чита, , 07:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 29 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 305, причём 35 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 801 пациент (+29 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 821 человек (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 38 находится в тяжёлом состоянии (+3 за последние сутки), 17 (+2 за последние сутки) пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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