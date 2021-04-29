Москва, 29 апреля, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы — АО «Объединенная энергетическая компания» — объявила открытый конкурс на предоставление кредитной линии с лимитом 47,5 млрд рублей. За услугу актив властей Москвы готов заплатить почти 15 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

ЛЭП

28 апреля 2021 года фирма объявила открытый конкурс, итоги которого подведут 3 июня 2021 года. Для проведения рефинансирования долга перед ПАО «Банк ВТБ» по кредитам от 2012 года компания планирует открыть кредитную линию с лимитом 47 504 910 000 рублей сроком до 31 декабря 2029 года.

За услугу АО готово заплатить до 14 952 662 348,82 рубля.