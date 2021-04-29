Тегеран, , 08:32 — REGNUM 28 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф потребовал прекратить войну и осаду Йемена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф, находящийся в оманской столице Маскате в рамках регионального турне, встретился с главным переговорщиком правительства Йемена Мухаммедом Абдулсаламом.

Выразив сожаление по поводу шестилетней войны против Йемена, Зариф потребовал прекратить войну и осаду страны, выступив за поддержание территориальной целостности, суверенитета и воли йеменского народа на самоопределение.

Вновь заявив, что Иран считает, что политическое решение является единственным способом положить конец данному кризису, он выразил поддержку Ираном прекращения огня и проведения мирных переговоров для обеспечения стабильности и безопасности в ближневосточном регионе.

Абдулсалам высоко оценил поддержку Ирана, оказанную йеменскому народу, и проинформировал министра иностранных дел Исламской Республики о последних событиях в Йемене.