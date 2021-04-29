Тегеран, , 08:14 — REGNUM 28 апреля Пакистанский женский университет Лахорского колледжа (LCWU) подписал Меморандум о взаимопонимании с Международным университетом Имама Хомейни (ICU) Ирана для расширения сотрудничества, заявили местные СМИ 28 апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Вице-канцлеры обоих университетов подписали меморандум о взаимопонимании на виртуальной церемонии. Этот международный меморандум призывает к сотрудничеству в области исследований, обучения и обмена преподавательским составом между LCWU и ICU.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании два университета стремятся развивать академическое сотрудничество в различных областях, договорившись инициировать совместные мероприятия, проводить обмен преподавателями и исследователями с целью преподавания, а также осуществлять обмен опытом и знаниями.

Вице-канцлер LCWU доктор Бушра Мирза, выступая на церемонии, отметила, что меморандум о взаимопонимании приведет к обмену преподавателями и студентами, а также сотрудничеству в совместных проектах. Эта связь является важным шагом, предпринятым LCWU в продвижении высшего образования через международное сотрудничество.

Она выразила убежденность в том, что академическое сотрудничество может внести важный вклад в укрепление высшего образования в таких странах, как Пакистан, если оно будет развиваться и осуществляться ответственно и эффективно.