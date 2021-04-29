Пекин, , 01:58 — REGNUM Мероприятия по случаю Дня бренда Китая в 2021 году пройдут с 10 по 12 мая по мере того, как страна стремится стимулировать внутренние бренды и потребление, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа

Мероприятия будут проводиться как в режиме онлайн, так и офлайн режиме в согласии с мерами по профилактике и контролю за эпидемиями, заявил официальный представитель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Ся Нун.

В течение этого периода в Китае пройдет международный форум по развитию брендов Китая и выставка брендов коренных народов Китая, сказал Ся, добавив, что эти мероприятия также помогут местным органам власти организовать мероприятия по созданию характерных и отличительных брендов.

День бренда Китая, учрежденный в 2017 году, ежегодно отмечается 10 мая. В мае в Китае также начнется месячник развития потребления, в рамках которого будет проведен ряд мероприятий по продвижению потребления по всей стране.