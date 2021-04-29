Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Сценарист Грег Руссо заявил, что хочет вернуть в сиквел «Тетради смерти» тот дух, который присутствовал в оригинальной манге. Об этом 29 апреля сообщает портал Comicbook.

Писатель признался, что его очень взволновала возможность поработать над этим проектом. Он отметил, что он не участвовал в создании первого фильма, но является большим поклонником манги Цугуми Обы и Такэси Обаты.

«Я думаю, что это величайшая манга из когда-либо созданных», — сказал Руссо.

Напомним, премьера фильма «Тетрадь смерти» состоялась на потоковом сервисе Netflix 20 июля 2017 года. В качестве режиссёра проекта выступил Адам Вингард.

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