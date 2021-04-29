Белград, , 01:33 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 28 апреля сообщил и.о. президента Косово Вьосе Османи и временным приштинским властям, что им не стоит даже мечтать о том, чтобы Сербия признала независимость Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Я удивлен тем, как составлен неофициальный документ, но, тем не менее, он может иметь пагубные последствия для нашей страны, хотя он намного лучше и предлагает больше, чем план Ахтисари», — отметил Вучич.

Он отметил, что, поскольку «они всегда и во всём винят его» и Сербию, и если бы ему не был задан такой вопрос, он бы даже не прокомментировал заявления Османи.

Напомним, план Ахтисаари — формально всеобъемлющее предложение по урегулированию статуса Косово, предложенное бывшим президентом Финляндии Мартти Ахтисаари. Он охватывает широкий круг вопросов, связанных с статусом в Косово.