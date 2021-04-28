Вашингтон, 28 апреля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Военно-морские силы США дежурят недалеко от Тайваня в готовности противодействовать попыткам Вооруженных сил Китая захватить этот остров, заявил 28 апреля журналистам начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По его словам, Пентагон отмечает «значительную активность» китайского флота рядом с островом Тайвань, поэтому США готовы расстроить планы Си Цзиньпина по захвату Тайваня.

Он пояснил, что командование ВМС США не исключает вероятности попытки Пекина захватить Тайвань.

По мнению адмирала Майкла Гилдея, Китай может попытаться силой вернуть остров под свой контроль «до конца десятилетия».

Как сообщало ИА REGNUM, военные контакты Тайваня и США значительно активизировались, несмотря на протесты Китая, считающего остров частью территории КНР.