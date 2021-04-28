Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Студия Radiangames опубликовала трейлер необычной игры Instruments of Destruction. Об этом 28 апреля сообщил портал DSOGaming.

Instruments of Destruction представляет собой конструктор машин, а также «песочницу» (игра, в которой геймеру дана большая свобода по взаимодействию с окружающей средой) с продвинутой физикой разрушения. В коротком тизере разработчики продемонстрировали возможности «движка» игры.

Издание отметило, что в реализации этого проекта участвует ведущий технический дизайнер игры Red Faction Guerrilla.

Напомним, игру Red Faction Guerrilla в июне 2009 года выпустила студия Volition. Особенностью этой игры также являлась возможность разрушать окружение.

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