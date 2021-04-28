Дортмунд, Германия, , 21:49 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, портал Daily Mail сообщил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По данным источника, «Арсенал» готовит трансферное предложение по немецкому хавбек. Он может стать заменой Мартину Эдегору, который с большой вероятностью вернется в мадридский «Реал» этим летом по окончании полугодовой аренды в лондонской клубе.

«Боруссия» согласна продать футболиста за 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Брандт принял участие в 28 матчах и отличился в них 4 (2+2) очками по системе «гол+пас».