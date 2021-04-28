Вашингтон, 28 апреля 2021, 21:43 — REGNUM Сателлиты США не должны покупать российское вооружение, чтобы не попасть под санкционные ограничения Вашингтона, заявил 28 апреля глава госдепа Энтони Блинкен.
По его словам, санкции будут вводиться на основании действующего в США закона CAATSA.
«Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400», — заявил Блинкен.
При этом глава госдепа США напомнил о контракте Турции по закупке российских ЗРС С-400 и реакции Вашингтона на эту сделку.
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