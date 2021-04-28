София, , 21:32 — REGNUM В болгарском городе Лясковец загорелся склад оружейного завода «Аркус», сообщает 28 апреля Болгарское национальное радио.

Руководство предприятия заявляет, что угрозы взрывов нет.

Проведена эвакуация людей, власти утверждают, что никто не пострадал.

Стоит отметить, что пожар на оружейном заводе в Лясковце произошел на фоне заявлений прокуратуры Болгарии о подозрении граждан России в причастности к взрывам на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах.

Ранее власти Чехии обвинили Россию во взрыве склада боеприпасов, произошедшем семь лет назад. При этом выяснилось, что на складе хранились боеприпасы, принадлежавшие болгарским теневым торговцам оружием.

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