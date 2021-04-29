Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, гарантирующий повышение зарплат работникам бюджетной сферы, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, правительство РФ обязано принимать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам.

Авторы обратили внимание на то, что в большинстве субъектов РФ сложилась структура заработной платы работников бюджетной сферы, приводящая к значительной как межрегиональной, так и внутрирегиональной дифференциации заработной платы работников одних и тех же специальностей и типов учреждений, а также к огромной дифференциации между заработной платой руководителей и работников бюджетной сферы.

Правительство РФ уже сейчас может устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам. Однако, с 2007 года оно ни разу этим правом не воспользовалось, отметил Нилов в ТГ-канале.

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