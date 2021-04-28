Рим, , 21:12 — REGNUM Сенат Италии в среду, 28 апреля, отклонил сразу три предложения о выражении вотума недоверия министру здравоохранения Роберто Сперанце.

Предложения вносили представители оппозиции. По их оценке, уровень «готовности» Италии к эпидемии и дальнейшие хаотические действия министерства исчерпывающе сообщают о качестве его работы.

По данным на 28 апреля, в Италии умерли 120 256 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 344 (днем ранее — на 373). Число подтвержденных носителей выросло на 13 385 (днем ранее — на 10 404). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 994 894 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 442 771 человек — на 5378 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 475 401 человек, что составляет 9,09% населения Италии.