Лондон, , 21:57 — REGNUM Американский медиамагнат Руперт Мэрдок отказался от идеи запускать традиционный 24-часовой новостной канал в Великобритании, сообразив, что проект не принесет достаточно прибыли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо компании Мэрдока New Corp.

News Corp изучала рынок новостных каналов в Великобритании последние 18 месяцев. Для консультаций был приглашен Дэвид Родес, бывший президент Viacom CBS, принадлежащей CBS News.

Компания пришла к выводу, что традиционный новостной канал не будет коммерчески выгодным.

«В настоящее время есть потребительский спрос на альтернативные новостные источники, траты на телевизионный канал себя не оправдают. Нам следует создать продукт, подходящий для эпохи Digital», — сообщили в компании.

Справка: News Corporation, которой принадлежат газеты Sun и The Times, а также 35,5% акций British Sky Broadcasting, в России владеет бизнесом по наружной рекламе, формальным владельцем которого является ее дочерняя компания News Outdoor Group. News Corporation имеет штаб-квартиру в Москве, а также действует в Венгрии, Румынии, Польше, Болгарии и Чешской Республике. Корпорация сделала ряд инвестиций в российское радио. В 2004 г. оборот News Outdoor Group составил 210 млн долл. News Outdoor Russia — крупнейший российский оператор наружной рекламы. В 2004 г. оборот компании, по ее собственным оценкам, составил 150 млн долл. Она управляет более чем 31 тыс. рекламных объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и еще в 85 крупнейших городах России.