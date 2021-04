Токио, , 20:59 — REGNUM Компания Sony рассчитывает на масштабный релиз с июля по сентябрь 2021 года. Об этом 28 апреля сообщает «Игромания».

В квартальном отчёте компании, указано, что в третьем квартале 2021 года ожидаются высокие продажи на уровне прошлого года. Теперь геймеры предполагают, что этим таинственным релизом станет Horizon Forbidden West — дата её выхода всё ещё неизвестна.

Напомним, Horizon Forbidden West — это приключенческий экшен, являющийся прямым продолжением игры Horizon Zero Dawn. Его релиз ожидается на консолях PS4 и PS5.

