Новочеркасск, Ростовская область, 28 апреля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Команда ЮРГПУ (НПИ) им. Платова «Team Rocket» вышла в финал международного инженерного Чемпионата CASE-IN. Проект является частью платформы «Россия — страна возможностей».

Чемпионат CASE-IN

«Team Rocket» заняла четвёртое место в полуфинале Чемпионата, набрав 16,45 итоговых баллов. Команда занимается в Студенческой лаборатории под руководством Хорошко Максима Болеславовича, к. т. н., доцента кафедры Информационные системы и технологии.

Другими участниками финала стали команды: MEXMAT, ASTRA, UnicornDev, OOOleg, «Пятьдесят оттенков кода» и Eltech. Сообщается, что финальное соревнование состоится в мае 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, команда ЮРГПУ (НПИ) им. Платова также стала одним из победителей конкурса визиток в рамках конкурса «Цифровой прорыв». В нём принимали участие порядка 80 коллективов.