Нью-Дели, , 19:59 — REGNUM Отличным назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди 28 апреля в Twitter.

Моди «Сегодня у меня был отличный разговор с моим другом президентом Путиным. Мы обсудили развивающуюся ситуацию с COVID-19, и я поблагодарил президента Путина за помощь и поддержку России в борьбе Индии с пандемией».

Глава индийского правительства добавил, что обсудил с российским президентом «разностороннее двустороннее сотрудничество, особенно в области освоения космоса и возобновляемых источников энергии, в том числе в водородной экономике».

Моди «Наше сотрудничество по вакцине «Cпутник V» поможет человечеству в борьбе с пандемией. Чтобы придать дополнительный импульс нашему прочному стратегическому партнёрству, мы с президентом Путиным договорились установить диалог на уровне министров иностранных дел и обороны в формате «2 + 2».

Напомним, в Кремле ранее сообщили, что Путин и Моди обсудили поставку в Индию более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок медикаментов.

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