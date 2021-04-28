Нью-Дели, 28 апреля 2021, 19:59 — REGNUM Отличным назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди 28 апреля в Twitter.
Глава индийского правительства добавил, что обсудил с российским президентом «разностороннее двустороннее сотрудничество, особенно в области освоения космоса и возобновляемых источников энергии, в том числе в водородной экономике».
Напомним, в Кремле ранее сообщили, что Путин и Моди обсудили поставку в Индию более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок медикаментов.
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