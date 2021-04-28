Токио, , 19:32 — REGNUM Организаторы летних Олимпийских игр в Токио включили в новую редакцию правил пункт о ежедневном тестировании спортсменов на коронавирус. Об этом 28 апреля сообщает CNN.

Нововведения были включены во второю редакцию Олимпийской Книги (Olimpic Playbook) и распространяются на всех спортсменов и представителей национальных сборных.

Основную часть тестов предлагается делать на антигены и только при положительном результате дополнительно сдавать ПЦР-тест. Для проведения этих процедур в районе олимпийской деревни создадут специальную лабораторию.

Напомним, по предварительным правилам спортсмены обязаны сдавать тест не реже одного раза в четыре дня. Организаторы состязаний посчитали такой режим контроля недостаточным.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в условиях пандемии коронавируса могут быть проведены без зрителей.