Брюссель, , 20:15 — REGNUM После четырех лет присутствия администрации Дональда Трампа у власти Соединенные Штаты снова вернулись на сцену зеленой дипломатии. Доказательством тому стал виртуальный климатический саммит в Вашингтоне.

Евросоюз оценивает такую активность нынешнего президента США Джо Байдена как становление Америки на путь разумной политики. Об этом рассуждают европейские аналитики на страницах портала EURACTIV.COM 28 апреля 2021 года.

Главной темой саммита было объявление новой климатической цели США на период до 2030 года. Президент Джо Байден заявил, что США, будучи крупнейшей экономикой мира, сократят выбросы на 50−52% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, что примерно вдвое выше обещания Барака Обамы сократить выбросы на 26−28% к 2025 году. «Цена бездействия продолжает расти. Соединенные Штаты не ждут», — сказал Байден.

Это хорошие новости для Европы? Европейские аналитики дают ответ «да». После четырех лет «климатического скептицизма» Дональда Трампа, возвращение Америки за «зеленый» стол переговоров означает, что ЕС перестаёт быть одинокимв вопросах борьбы с изменением климата на мировой арене.

Европейская Комиссия тут же осознала последствия избрания Байдена и, не откладывая в долгий ящик, предложила «повестку дня трансатлантической зеленой торговли», заявив, что обе стороны «могут привести мир к зеленой экономике замкнутого цикла, конкурентной и инклюзивной».

Одна из ключевых областей потенциального сотрудничества ЕС и США — это планируемый в ЕС Механизм регулирования углеродных границ, который направлен на восстановление справедливой конкуренции с такими государствами как Китай.

В Еврокомиссии считают, что Европа и США могли бы предусмотреть совместную работу для установления всемирного единого шаблона для пограничного углеродного налога. Еврокомиссия уже анонсировала совместную инициативу ЕС-США по «Торговле и климату» в рамках Всемирной торговой организации.

Другие мероприятия включают появление «альянса зеленых технологий» и глобальную нормативно-правовую базу для устойчивого финансирования, в которой Европа станет лидером в Таксономии устойчивого финансирования.

Но хотя для Европы сотрудничество с США по «зеленой» повестке кажется выгодным, Евросоюз не должен быть наивным в этом вопросе.

Согласно недавнему совместному отчету Европейского патентного ведомства и Международного энергетического агентства, Европа в настоящее время является мировым лидером в области чистых технологий, на ее долю приходится 28% мировых патентов на низкоуглеродные источники энергии за последнее десятилетие. За ЕС следует Япония (25%), США (20%), Южная Корея (10%) и Китай (8%).

Тем не менее, когда дело доходит до исследований и инноваций, США способны быстро превзойти ЕС. Месяц назад Джо Байден обнародовал план развития инфраструктуры стоимостью в $2 трлн, в котором основное внимание уделяется энергетическим и климатическим технологиям, таким как точки зарядки электромобилей.

На первый взгляд, план США примерно сопоставим с бюджетом ЕС в размере €1,8 трлн и планом восстановления, из которого 37% предназначено для достижения климатических целей.

Однако реальность может быть совершенно иной, когда дело дойдет до дела. Администрации Белого дома достаточно получить одобрение Конгресса, чтобы запустить план действий, в то время как в ЕС Фонд пандемического восстановления в размере €750 млрд увяз в сложной процедуре ратификации, в которой задействованы 27 национальных парламентов.

С приходом Байдена перспективы сотрудничества между ЕС и США в области изменения климата, вероятно, никогда не были такими радужными. Но Евросоюз должен понимать: трансатлантические отношения связаны не только с сотрудничеством, но и с конкуренцией.

Поэтому ЕС рекомендуется сосредоточиться на своей собственной энергетической и климатической повестке, независимо от того, что делает Америка.

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