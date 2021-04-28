Тугулым, Свердловская область, , 19:30 — REGNUM Бывший глава Тугулыма (Свердловская область) Сергей Селиванов, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, предстанет перед судом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, Селиванов в бытность мэром получал ежемесячно взятки от главы коммунального предприятия МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского ГО». Деньги брались «за общее покровительство, ежегодное продление трудового договора и непринятие к ней мер ответственности в случае выявления нарушений по службе», считают в СК. Всего было получено свыше 2 млн рублей, в том числе в виде имущества.

Также экс-глава злоупотребил своими должностными полномочиями, потребовав, чтобы в договоре оказания услуг связи был включен адрес установки оборудования по своему месту жительства, и чтобы услуги связи оплачивались по этому адресу за счёт местного бюджета. Было оплачены из бюджета услуги на сумму свыше 126 тыс. рублей.

«Необходимо отметить, что в октябре 2020 года директор муниципального учреждения осуждена по приговору суда за присвоение бюджетных средств», — уточнили в прокуратуре.

Дело рассмотрит Тугулымский районный суд. Селиванов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из СИЗО отпустили вице-мэра Тугулыма Сергея Уткина. Он был задержан по подозрению во взяточничестве.

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